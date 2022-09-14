مؤتمر COP27 .. سفارة مصر بموريتانيا تعقد سلسلة لقاءات حول قمة المناخ

في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP27 للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، التقى السفير خالد يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى موريتانيا، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا علي كامارا، حيث قدم لها التهنئة على توليها مهام منصبها، وتم بحث الاستعدادات الجارية لمشاركة موريتانيا في مؤتمر COP27. ومن جانبها، أكدت الوزيرة على الأهمية التي تمثلها استضافة مصر لهذا المحفل الدولي الهام للتعبير عن الشواغل والتحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية نتيجة ظاهرة التغير المناخي، معربة عن تطلعها للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

كما التقى السفير خالد يوسف مع رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، والتي تتولى حالياً رئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، حيث بحثا التحديات المختلفة التي تواجه قطاع البيئة في العاصمة نواكشوط. كما أكدت رئيسة جهة نواكشوط اعتزامها المشاركة في مؤتمر COP27 على رأس وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، مشددة على أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 هو تمثيل للقارة الأفريقية.

هذا، واجتمع السفير المصري مع القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم بموريتانيا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر COP27، ومناقشة الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية.

وزير الهجرة تدعو السيدات الأفارقة للمشاركة في قمة COP27

وفي سياق متصل، دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، السيدات الأفارقة إلى المشاركة بقوة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) في مصر وإقامة فعاليات على هامشه حتى يعرضن أفكارهن وآراءهن بصوت مسموع باعتبار المؤتمر حدثًا دوليًا كبيرًا ومنصة جامعة للرواد من كل أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة سها جندي في فاعليات افتتاح الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي “القيادات النسائية الإفريقية” والخاص بمناقشة قضايا تغير المناخ، الذي تنظمه كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط، في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، بحضور وزيرة الشئون الرئاسية في جمهورية ناميبيا كريستين هيبيس.