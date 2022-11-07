مؤتمر COP27: ريشي سوناك سيطالب زعماء العالم بتنفيذ وعودهم المناخية

من المقرر أن يطالب ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني زعماء العالم بضرورة الوفاء بوعودهم المناخية وذلك خلال كلمته التي سيلقيها اليوم الإثنين أمام الحضوء في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب27” المنعقد في مصر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال سوناك، الذي أصبح رئيسا للوزراء الشهر الماضي، في بادئ الأمر إنه سيكون منشغلا للغاية في وضع خطة لإصلاح اقتصاد بريطانيا ولن يتمكن من حضور المؤتمر، مما أثار انتقادات من المعارضين السياسيين والنشطاء.

لكنه قرر المشاركة في اللحظة الأخيرة لينضم إلى أكثر من 100 زعيم آخر سيتحدثون في المؤتمر.

ومن المتوقع أن يناشد زعماء العالم الوفاء بوعودهم التي قطعوها في كوب26 في مدينة جلاسجو الاسكتلندية قبل عام، عندما توسطت الدولة المستضيفة بريطانيا في اتفاق للمناخ واسع النطاق لم يُنفذ الكثير منه بعد.

وسيقول سوناك، وفقا لمقتطفات نشرها مكتبه قبل كلمته: “اجتمع العالم في جلاسجو بفرصة أخيرة لوضع خطة لعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية. السؤال اليوم: هل نستطيع استدعاء الإرادة الجماعية للوفاء بتلك الوعود؟”.

وتبدو الفرص ضئيلة. وجاء في تقرير للأمم المتحدة في نهاية أكتوبر الماضي أن تعهدات الحكومات بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تضع الكوكب على مسار ارتفاع درجات الحرارة بمتوسط 2.8 درجة مئوية هذا القرن بعد تقدم “غير كافي على الإطلاق”.