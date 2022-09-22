مؤتمر COP 27.. مندوب مصر يتابع مع مفوضة الاتحاد الأفريقي تغير المناخ

في إطار التحضيرات لمؤتمر COP 27 التقى السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي المعنية بموضوعات البيئة وتغير المناخ، وذلك في إطار متابعة تحضيرات مفوضية الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأشادت المفوضة “ساكو” بالتحضيرات الجارية من قبل الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر المناخ نيابة عن القارة الأفريقية، والتي وصفتها بغير المسبوقة في الإطار الأفريقي من حيث التفاعل مع كافة الأطراف وإبراز المحور الأفريقي في النقاشات، كما ثمنت التعاون الجاري مع البعثة المصرية في أديس أبابا في تنظيم سلسلة من الفعاليات الشهرية منذ قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بعنوان Africa Climate Talks: Road to COP 27 لتسليط الضوء على أولويات القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ القادم، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي إلى جانب موضوعات المناخ والسلم والأمن والانتقال العادل للطاقة.

ترتيبات المفوضية للمشاركة في مؤتمر COP 27

كما استعرضت مفوضة الاتحاد الأفريقي خلال اللقاء ترتيبات المفوضية للمشاركة في مؤتمر COP 27 وتجهيز أجندة الفعاليات التي سيتم استضافتها في الجناح الأفريقي بالمؤتمر، حيث ثمنت دعم الرئاسة المصرية لترتيبات مشاركة الاتحاد الأفريقي وأجهزته بما يعزز المشاركة الأفريقية في المؤتمر، وأكدت أن القارة الأفريقية تعول على الرئاسة المصرية للمؤتمر للدفع بمصالح القارة.

من جانبه، استعرض المندوب الدائم المصري آخر التحضيرات الجارية من قبل فريق الرئاسة المصري لبناء توافق بين كافة الأطراف إزاء الموضوعات العالقة في مفاوضات تغير المناخ، فضلاً عن اعتزام الرئاسة المصرية إطلاق عدد من المبادرات لإعطاء دفعة لتنفيذ تعهدات المناخ فيما يتعلق بقضايا التخفيف والتكيف في مجالي المياه والزراعة والانتقال العادل للطاقة، مبرزاً تضمين كافة تلك المبادرات والأيام الموضوعية للمؤتمر للبعد الأفريقي.