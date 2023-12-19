مؤتمر CONNECT Hype 2023 يسلط الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين سيسكو ونيوتنكس

نظمت شركة كونكت للخدمات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات مؤتمر CONNECT Hype 2023 وسلطت فيه الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين شركة سيسكو العالمية المتخصصة فى مجال تقنية المعلومات والشبكات وشركة نيوتنكس العالمية المتخصصة فى مجال البرمجيات السحابية وحلول البنية التحتية الافتراضية.

شارك في هذا الحدث مجموعة كبيرة من قيادات نظم المعلومات فى القطاع المصرفي المصري وقطاع البترول للإطلاع على ما يمكن أن يقدمه ذلك التحالف من حلول وخدمات تعزز من قدرات مراكز البيانات فى تلك القطاعات الهامة والحيوية في الدولة.

وتعقيبا على هذا الحدث ، قال المهندس محمد محب، الرئيس التنفيذى لشركة كونكت إن CONNECT Hype يأتى هذا العام متزامنا مع بداية انطلاق تحالف هام فى مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية بين سيسكو ونيوتنكس والتي سيكون لها بصمة إيجابية لدفع إنتشار التطبيقات المبنية على أنظمة الحوسبة السحابية وسيعمل على الإسراع بوتيرة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات لدعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات المتعددة.

وأضاف أن كونكت لديها الإمكانات والخبرات لتطبيق حلول البنية التحتية الحديثة التى نشأت من هذا التحالف والتى من المتوقع أن تستمر فى التطور لمواكبة الإحتياجات المتزايدة لتطبيقات الأعمال خاصة أن المؤسسات أصبحت فى حاجة إلى بنية تحتية تساعد على دعم التطوير السريع لتلك التطبيقات حتى تتمكن المؤسسات من إغتنام الفرص الواعدة فى السوق المصرى والحفاظ على ميزة تنافسية.

من جانبه قال المهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو فى مصر وشمال إفريقيا وبلاد الشام – في كلمته إن علاقة سيسكو بشركة كونكت كشريك ذهبى تمتد لأكثر من عشر سنوات أظهرت فيها كونكت مستوى متميز من الإحترافية والخدمات المتخصصة التى جعلتها تحقق مشروعات ناجحة فى أكثر من عشرين دولة على مستوى العالم وهو مصدر فخر لنا.

وتابع أن الشراكة الإستراتجية مع نيوتنكس تهدف إلى تقديم حلول أكثر مرونة وتكاملية فى مجال الحوسبة السحابية حول العالم لخلق فرص نمو جديدة فى قطاع الأعمال للمؤسسات.

وأضاف الجوهرى أن الشركات العالمية ومصنعى الحلول التقنية يعتمدون على شركاء فى تطبيق وانتشار الحلول والخدمات ونعتقد أن كونكت من أهم الشركاء لنا فى السوق المصرية ونأمل أن نحقق معا المزيد من قصص النجاح المبينة على هذه الشراكة الإستراتيجية.

من جانبه صرح المهندس مجيب عبد الرازق، المدير الاقليمي لشركة نيوتنكس بمصر و السعودية إننا سعداء بحضورCONNECT Hype للمرة الأولى ولقاء هذه المجموعة المتميزة من قيادات نظم المعلومات وأننا نفخر بتواجدنا في السوق المصرية وندعم الشراكة الإستراتيجية مع شركة سيسكو الرائدة فى مجال تقنية المعلومات والشبكات والتي نستهدف بها تقديم مجموعة متميزة من الحلول التقنية المتكاملة التى نثق أنها سوف تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.

وأضاف أننا فى نيوتنكس نعرف القدرات الفنية المتميزة لشركة كونكت من خلال متابعتنا لبعض المشروعات الدولية التى قاموا بتنفيذها ونتوقع أن تكون كونكت من أهم الشركاء الذى يمكن أن نعتمد عليهم فى تطبيق ما نقدمه من حلول وخدمات الحوسبة السحابية.