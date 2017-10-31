مؤتمر يناقش فرص الاستثمار بين مصر وأفريقيا.. نوفمبر المقبل

أمانى العزازى يستقبل فندق هلنان دريم لاند، فى الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأفريقي الأول potent afrika، الذى تنظمه إحدى شركات تنظيم المؤتمرات بالتنسيق مع السفارة النيجيرية وبحضور شخصيات مهمة من عدة دول أفريقية. وقالت مى العقباوى، المنسق الإعلامى للمؤتم



أمانى العزازى

يستقبل فندق هلنان دريم لاند، فى الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأفريقي الأول potent afrika، الذى تنظمه إحدى شركات تنظيم المؤتمرات بالتنسيق مع السفارة النيجيرية وبحضور شخصيات مهمة من عدة دول أفريقية.

وقالت مى العقباوى، المنسق الإعلامى للمؤتمر، إن الحدث يستهدف جذب رجال وسيدات الأعمال من أفريقيا وأوروبا والخليج والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن ثماني سفارات أفريقية أخرى في مصر، وبحضور أكبر ثلاث شخصيات في نيجيريا.

وأشارت إلى أنه سيحضر المؤتمر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس والعديد من الوزراء والسفير محمد عرابي والسفيرة مشيرة خطاب وممثل من الوحدة الاقتصادية بمنظمة اليونسكو.

وأوضحت أن المؤتمر يوفر منصة ممتازة ويهدف لتلبية احتياجات وتسخير بعض الإمكانيات للمستثمرين وصناع القرار، كما يهدف لإقامة شبكات وعلاقات تجارية مستدامة بين المستثمرين والدول المشاركة للاستفادة من المعرض من خلال زيادة مدى الوصول بعمق للأسواق الأفريقية في العديد من الدول الأفريقية.