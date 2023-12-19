مؤتمر يحذر من الابتزاز الإلكتروني ويدعو للاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة

حذر مؤتمر في مصر الإثنين من الابتزاز الإلكتروني ، داعيا إلى الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة.

وخلال حوارها بالجلسة النقاشية الثانية من النسخة الثانية لمؤتمر صحافة الموبايل، الإثنين، أوضحت دكتور ليلى السعيد أستاذة اللغويات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن أحد مخاطر استخدام التكنولوجيا وخاصة ما يسمى “ديب فيك” ظهر في خلق الفضائح الأخلاقية والابتزاز

وأكدت أن ذلك يؤدي إلى كوارث اجتماعية.

ودعت في نهاية إلى الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة.

كما نوهت “السعيد” إلى أهمية التعاون بين أستاذة اللغة البشرية ومعلمي لغة الآلة، إلى جانب الاهتمام المكثف بتنشئة خريجين الجامعات على المهارات المهنية إلى جانب المقررات.