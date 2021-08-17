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مؤتمر وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021
جهاد سالم 11:34 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 11:34 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل مؤتمر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

بث مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وستبث وزارة التربية والتعليم مؤتمر الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اتاحت نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

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وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

وسيعقب مؤتمر الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات


ويمكن للطلاب من كل محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 باستخدام الاسم ورقم الجلوس.


رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021


وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، اظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

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كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية تصريحات مجهلة المصدر تشير إلي انخفاض نسب الحاصلين على درجات أعلي من 95% ، وانخفاض نسب النجاح ، وكذلك انخفاض مجاميع طلاب شعبة علمي رياضيات.

ومن جانبه شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة عدم الانسياق وراء التكهنات.

واشار الوزير إلي انه شخصيا لا يستطيع الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، قبل موعدها الرسمي.

فيما نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك ، فجر اليوم ، إنه تم حجب نتيجة طالبين أبناء نائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية لنشرهم نتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها رسميا.

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جدير بالذكر أن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية ما أطلق عليها إعلامياً ” دفعة التابلت”.

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بقلم جهاد سالم

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