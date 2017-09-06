مؤتمر معالجة المياه في دورته الـ 32 بمشاركة 15 دولة

الصاوي أحمد أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن بدء العد التنازلي لانعقاد المؤتمر السنوي لتكنولوجيا معالجة المياه والمعرض المصاحب له في دورته ال 32 والذي تنظمه الشركة خلال الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر الجاري بفندق الفور سيزون بالإسكندرية. ويشارك في هذا المؤتمر نحو 15 دولة من مختل

الصاوي أحمد

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن بدء العد التنازلي لانعقاد المؤتمر السنوي لتكنولوجيا معالجة المياه والمعرض المصاحب له في دورته ال 32 والذي تنظمه الشركة خلال الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر الجاري بفندق الفور سيزون بالإسكندرية.

ويشارك في هذا المؤتمر نحو 15 دولة من مختلف دول العالم ويتعدى عدد المشاركين نحو 700 مشارك من مختلف الدول.

ويناقش المؤتمر هذا العام ندرة المياه وطرق توفير المصادر الغير تقليدية وأحدث التكنولوجيا العادية المطبقة في مجال معالجة المياه بكافة أنواعها والآثار البيئية للشركات والمشروعات الصناعية وكيفية معالجتها ومعالجة الصرف الصناعي.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات لدى الأفراد والشركات في مجال تكنولوجيا معالجة المياه.