مؤتمر «مصر تستطيع» يناقش مستقبل الاستثمار في شركات التكنولوجيا وتدوير المخلفات

انعقدت الجلسة الحوارية الجلسة الحادية عشرة من مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » تحت عنوان « الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات » ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدار الجلسة الإعلامي محمد بكر.

علواني : علينا تحديد نماذج أعمال والبدء بصبر وهدوء حتى نحقق أهدافنا

أشار د.علاء علواني، مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الصناعة وبروفيسور الصناعات وهندسة الأنظمة، إلى بعض النماذج الناجحة في تطبيق الشبكات الإبداعية، مثل النموذج الألماني والذي بدأ عام 1949 ، والتايواني والذي بدأ 1973 والسنغافوري عام 1991، والأمريكي عام 2012م .

مشيدا أيضا بتجربة itida في مصر، والتي يمكن الاستفادة منها للتعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء .

وأضاف أن سبيلنا لتطور في هذا المجال يعتمد على التدريب والمتابعة وتوفير الفرص التعليمية والدراسية للشباب وتوفير دعم للبحث العلمي في هكذا مجالات وكذلك الشراكات المختلفة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

وتابع: علينا تحديد نماذج أعمال والبدء بصبر وهدوء حتى نحقق أهدافنا، دون الاصطدام بالبيروقراطية، والاستعانة بخبرائنا في هذه المجالات أيضا وصولا لأحدث تقنيات العلم، ولابد من تحديد التكنولوجيا التي يمكن تطويعها في مصر بما يخدم التنمية الاقتصادي .

لافتا إلى أنه يجب أن نستغل ما نمتلكه وتوسيع الشبكات القائمة، كما يجب استغلال كوادرنا البشرية من المصريين سواء بالداخل أو الخارج، وأن هناك أساتذة مصريين بأكبر الجامعات في العالم لتعليم الأجيال المقبلة بجانب ضرورة تطوير المناهج.

عازر : مصر بها نحو 100 ألف مكان لتدوير المخلفات وتمثل نحو 5 مليون طن سنويا

وعن تسويق التكنولوجيا، أوضح د. رامي عازر أن شركته متخصصة في تدوير المخلفات وتحويل ذلك لعمل تجاري مربح باستخدام التكنولوجيا .

وأضاف أن شركته Papyrus Australia تسعى لاستخدام التقنيات التكنولوجية ومن بينها استخدام مخلفات شجر الموز وتحويله إلى صناعات مختلفة، والتي يوضح أن مصر بها نحو 100 ألف مكان وتمثل نحو 5 مليون طن سنويا، لم يكن يتم الاستفادة منها، غير أنه حاليا صارت التكنولوجيا تقدم الحلول وتحولها لمنتجات صديقة للبيئة .

وعن التكنولوجيا التجارية Technology Commercialization ، أوضح أنه من المهم تدريب كوادر لتجعل التكنولوجيا تدر أرباحا لمن يعمل فيها، بحسب تطويعها وجعلها ملائمة لاحتياجات البيئة للاستفادة من مختلف الاستثمارات في هذا المجال.

الترجمان : بدأنا الاستثمار في شركات التكنولوجيا منذ ٧ سنوات تقريبا

فيما قال د. طارق الترجمان مدير عام شركة HELOIS لاستثمار رؤوس الأموال فى فرنسا: بدأنا الاستثمار في شركات التكنولوجيا منذ ٧ سنوات تقريبا، ولم يكن هناك أنظمة تمويل والآن تطور الأمر كثيرا .

ولفت إلى أن عدد التليفونات الذكية في مصر زاد بقوة وهو يعكس مدى التقدم التكنولوجي، وأصبح هناك شركات مصرية أسسها شباب مصريون وحققوا معدلات نمو عالية جدا، وأضاف أن الشركات العالمية تسعى للاستثمار في مصر للاستفادة من مميزات السوق .

كما طالب بضرورة دعم الأفكار والابتكار لجذب مزيد من الاستثمارات وصناديق الاستثمار المتخصصة في التكنولوجيا، وقال إن الشرائح الرقمية يمكن استخدامها في العديد من العمليات الحسابية، وتطوير العديد من القطاعات، معربا عن تطلعه بأن يكون هناك فرصة لطلاب الجامعات للتدريب على مثل هذه الأنظمة الحديثة وربطها بالصناعة.

مفتاح : في عام ٢٠٢٢ جاءت مصر في المرتبة الثالثة في الاستثمارات

من ناحيته، أوضح د. باسل مفتاح، عضو لجنة الاستثمار بشركة دبي أنجيل إنفستورز وشريك في جلوبال فنتشرز، أنه في عام ٢٠٢٢ جاءت مصر في المرتبة الثالثة في الاستثمارات، لذلك من المهم جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشروعات الخاصة ودعم رواد الأعمال ومشاركة المعلومات وفهم معطيات السوق .

وتابع أن لدينا فجوة في التعليم الرقمي، ولكن الشباب المصري لديه الكفاءة للتعلم واكتساب الخبرات، وهناك الكثير من النماذج، وهو أمر مهم جدا من التدريب والتأهيل.

وعن التوسع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قال مفتاح إن السوق الخليجي ثري والسوق الأفريقي مهم لأنه بكر والفرص فيه مواتية، بخلاف السوق الأوروبي حيث تبدوالفرص فيه صعبة.

بهجت : جامعة مصر للمعلومات لديها شراكات عالمية

فيما أكدت د. ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلومات ومستشار وزير الاتصالات، أن الجامعة لديها شراكات عالمية وتمتلك أنظمة تكنولوجيا عالية، ومتواجدة في مدينة المعرفة .

موضحة أن الجامعة تخصصية لكنها تشمل كلية الهندسة بفروعها التكنولوجية المختلفة وكلية أخرى لعلوم الحاسب وكذلك كلية إدارة الأعمال .

كما أن وزارة الاتصالات وفرت برامج للجامعات الأخرى برامج بناة مصر، متوقعة أن يحدث ذلك نقلة نوعية في مستوى الخريجين وسوق العمل في مصر.

نبيل : مراكز الابداع في مصر متميزة

أوضح د. حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، أنه فخور بهذه الكوكبة المصرية من العلماء والخبراء، وأن يجتمعوا في مصر تستطيع .

وأضاف أن مصر تسعى بخطى واثقة للتحول الرقمي، والاستفادة من القوة البشرية المصرية، وأهمية نشر الوعي بريادة الأعمال ودعم الفرص المختلفة في هذه المجالات .

وأوضح أن مراكز الابداع في مصر متميزة بدءا من أسيوط في الصعيد وكذلك برج العرب وغيرهم، ومشيرا إلى أهمية الربط بين مختلف الجهات والتعاون كذلك لدعم وتعزيز اللغات لتوفير فرص أكثر