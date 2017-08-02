مؤتمر للكشف عن تعاون جديد بين المستقبل للتنمية العمرانية والأهلي

بدور إبراهيم: عقدت شركة المستقبل للتنمية العمرانية مؤتمرا اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل تعاون جديد مع شركة الاهلى للتنمية العقارية لتنفيذ مشروع جديد بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية. ويحضر المؤتمر مسئولو الشركتين إضافة إلى عدد من كبار رج

بدور إبراهيم:

عقدت شركة المستقبل للتنمية العمرانية مؤتمرا اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل تعاون جديد مع شركة الاهلى للتنمية العقارية لتنفيذ مشروع جديد بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية.

ويحضر المؤتمر مسئولو الشركتين إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات العقارية، وتعد شركة الأهلى ضمن مطورى مستقبل سيتى وتقوم حاليا بتطوير3 قطع أراضى بالمدينة بمساحات 80، 99 ، 108 فدان حصلت عليهم الشركة فى وقت سابق.

وتقع مستقبل سيتى على مساحة 11 ألف فدان بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة وتتسم بتميز موقعها وقربه من مدينتى والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات المجاورة، وتتولى شركة المستقبل للتنمية العمرانية تنمية المدينة.