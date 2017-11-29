مؤتمر للتعاون المشترك بين نواب عموم الدول الإفريقية

نجوى عبد العزيز:بدأ صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي بحضور النائب العام، المستشار نبيل صادق، فى فندق كمبنسكي بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بحضور نواب العموم للدول الإفريقية، وقال مقدم المؤتمر إن النيابة العامة حريصة على ضرورة التعاون الدولى، خاصة أشقاءها الأفارقة فى مكافحة الجريمة.وأكد النائب ا

نجوى عبد العزيز:

بدأ صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي بحضور النائب العام، المستشار نبيل صادق، فى فندق كمبنسكي بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بحضور نواب العموم للدول الإفريقية، وقال مقدم المؤتمر إن النيابة العامة حريصة على ضرورة التعاون الدولى، خاصة أشقاءها الأفارقة فى مكافحة الجريمة.

وأكد النائب العام، المستشار نبيل صادق، على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك تحت مظلة الجمعية والتى صارت منبر تستنير لو الدول لمكافحة الجريمة وأن الواقع أكد ضرورة التعاون، خاصة فى مكافحة الجرائم وطرق تمويلها على نحو يتطلب العمل الجماعى، ونؤكد اليوم أهمية التعاون القضائي من خلال المؤتمر القانونى العام، تحت مظلة الجمعية وفى ظل الزخم الكبير ومن هذا المنطلق دعونا نعمل على التعاون والتنسيق المشترك لقارتنا الحبيبة إفريقيا واتقدم لحضوركم إلى بلدكم الشقيق مصر والآن أعلن فعاليات المؤتمر.

وطالب جواى ماريا، رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة النائب العام الأنجولى فى مؤتمر صحفي بحضور النائب العام، المستشار نبيل صادق، ونواب العموم للدول الإفريقية، إن تشارك كل الدول الإفريقية فى هذا الجمعية لحضور المؤتمرات وتمثيل الجمعية وأن تطلب من الدول التى لم تشارك، وطالب بمزيد من المؤتمرات لمواجهة التحديات.

وقال دومنيك سولو النائب العام المساعد لدولة نامبيا إنه يعتذر عن عدم وجود النائب العام لدولته لوجود التزامات كثيرة لديه ويوجهون الشكر لنائب عام مصر وكل النواب الحاضرين، ويأتي الاجتماع انطلاقًا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى سائر دول العالم بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية بوجه خاص.

وأكدت النيابة العامة أن المؤتمر يأتى فى إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وإرساء لدولة القانون، ومد جسور التعاون القضائى بين الدول الأفريقية، ويأتي الاجتماع انطلاقًا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى سائر دول العالم بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية بوجه خاص.

وأكدت النيابة العامة أن المؤتمر يأتى فى إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وإرساء لدولة القانون، ومد جسور التعاون القضائى بين الدول الأفريقية.