مؤتمر قمة المناخ..الجناح المصرى فى جلاسكو يشهد زيارات لعدد من الوزراء العرب والعالم

قامت زرطاج جول وزيرة التغير المناخي بباكستان والمهندس ترفيق الشرجي وزير المياه والبيئة باليمن ومعاوية الردايدة وزير البيئة الأردنى والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بزيارة تفقدية للجناح المصرى المقام على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الاطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 أكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى.

وأشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصرى بما يشمله من عروض وكتبيبات ومطبوعات متنوعة تعرض النموذج المصري فى التصدى لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة القطاعات بما يجعلة ايقونة مميزة لمعارض العالم فى حماية البيئة وعرض مشروعات التصدى لاثار التغيرات المناخية.

د. ياسمين فؤاد : الجناح المصرى يعرض النموذج المصرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناحية cop26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية فى التصدى لاثار التغيرات المناخية وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ و التنوع البيولوجى و التصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر لتكون نموذج لغيرها من الدول بالاضافة الى خلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم.