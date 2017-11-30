مؤتمر في البحر الأحمر يؤيد ترشيح الرئيس لفترة ثانية

إيمان عوف

نظمت جمعية من أجل مصر مساء اليوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى محافظة البحر الأحمر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية.





وحضر المؤتمر محمد البنا المدير التنفيذى للجمعية والشخصيات العامة والسياسية منهم مصطفى بكرى وسلمان وهدان وكيل البرلمان والسفير محمد العرابى واللواء سمير فرج واللواء على رضا المنسق الشرفى وأحمد الدقاق مسئولى الحملة ونواب المحافظة وعدد من السياح الأجانب





وقال محمد البنا فى كلمته أمام المؤتمر إن مصر ستظل شامخة وقوية رغم حقد الأعداء عليها سواء من الخارج أو بعض أبنائها الذين يسعون وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ، مضيفا أن المصريين على وعى كامل بهؤلاء ولن يسمحوا لهم بهدم الوطن .





وطالب البنا جموع المصريين بالوقوف على قلب رجل واحد وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى واحباط هذه المؤامرات التى تستهدف هدم الدولة المصرية وعودتها للفوضى مرة أخرى خاصة بعد حجم المشروعات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية .





من جانبه قال إيهاب شكرى منسق عام الجمعية بمحافظة البحر الأحمر إن الفترة المقبلة حرجة وتحتاج لخبرة وقيادة سياسية واعية وعلى دراية ببواطن الأمور والأزمات وهذه الصفات تتوفر فى الرئيس السيسى الذى حمل حياته على كفه فى ثورة 30 يونيه ووقف بجوار الشعب ضد الجماعة الارهابية

