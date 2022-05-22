مؤتمر عاجل لجهاز حماية المستهلك عن ضبط الأسواق وأسعار السيارات

ينطلق اليوم الأحد، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة تجاه الأسواق.

ومن المقرر أن يكشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، التفاصيل الكاملة والقرارات الهامة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، بمقر الجهاز في القرية الذكية، أعلن خلاله عن بعض القرارات والمضبوطات التي اتخذها الجهاز في ضبط الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة لضبط أسعار السلع في الأسواق، بالإضافة إلى إلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة، التي أعلن عنها الجهاز سابقا.