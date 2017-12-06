مؤتمر طارئ اليوم للقوى الوطنية رفضا لقرار ترامب

سلوى عثمان أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي أن التيار الديمقراطي ومعه عدد من القوى الوطنية والديمقراطية في حالة تشاور مستمر منذ الإعلان الأمريكي بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة و أكد الزاهد أن هذه القوى ستجتمع اليوم وتعقد

سلوى عثمان

أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي أن التيار الديمقراطي ومعه عدد من القوى الوطنية والديمقراطية في حالة تشاور مستمر منذ الإعلان الأمريكي بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

و أكد الزاهد أن هذه القوى ستجتمع اليوم وتعقد مؤتمراً صحفياً طارئاً بمقر حزب تيار الكرامة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء لتوضيح موقفهم من الأحداث الجارية وخطة تحركهم سياسيا و جماهيريا ، وكذلك طرح مطالبها للسلطات المصرية أمام الرأي العام المصري والعالمي

وفي سياق متصل أكد الزاهد أن حزب التحالف يعتزم إقامة فعالية ” أيام القدس ” في كافة مقاره بالمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة و الذي سوف يعلن عن تفاصيله

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت منذ أيام إعتزامها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة ، وهو ما كان جزءاً من برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب