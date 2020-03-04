اقتصاد وأسواق

مؤتمر صحفي مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي حول « كورونا» اليوم

خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع لعام 2020 في إطار صيغة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.
سمر السيد 10:44 ص, الأربعاء, 4 مارس 20 10:44 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

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يعقد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً بحضور كريستالينا جورجيفا ، مديرة الصندوق وديفيد مالباس ؛ رئيس البنك ، حول فيروس كورونا.

وأصدر كلا من الصندوق والبنك مساء أمس ، بياناً مشتركاً بشأن اجتماعات الربيع لعام 2020.

شعور بالقلق

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في البيان ، ” على غرار الجميع حول العالم، نشعر بالقلق العميق إزاء تطورات فيروس كورونا والمأساة الإنسانية المصاحبة له”.

عقد اجتماعات الربيع عبر الانترنت

 وتابعا البيان أنه نظرا لتنامي بواعث القلق من تأثير هذا الفيروس على الحالة الصحية، اتفقت الإدارة العليا في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع لعام 2020 في إطار صيغة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

ولفتا بأن الهدف  هو خدمة البلدان الأعضاء بهما على نحو فعال مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع وموظفي المؤسستين.

وأكدا  أنهما لا يزالا ملتزمان تماما بمواصلة الحوار المثمر مع الأطراف المعنية في البلدان الأعضاء، وسوف يتم حشد كل قدراتهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الافتراضي عبر الإنترنت بأقصى درجة ممكنة لإجراء المشاورات الأساسية بشأن السياسات مع البلدان الأعضاء.

وقالا أنه سيتم الاستمرار في تبادل نتائج تحليلات الصندوق والبنك الدولي ، مشيرين إلي أنه وفق هذه الصيغة المعدلة، يثقان  في أن البلدان  ستتمكن من الانخراط في مناقشات فعالة حول القضايا الاقتصادية العالمية الملحة في اجتماعات الربيع المقبلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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