مؤتمر صحفي مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي حول « كورونا» اليوم

يعقد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً بحضور كريستالينا جورجيفا ، مديرة الصندوق وديفيد مالباس ؛ رئيس البنك ، حول فيروس كورونا.

وأصدر كلا من الصندوق والبنك مساء أمس ، بياناً مشتركاً بشأن اجتماعات الربيع لعام 2020.

شعور بالقلق

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في البيان ، ” على غرار الجميع حول العالم، نشعر بالقلق العميق إزاء تطورات فيروس كورونا والمأساة الإنسانية المصاحبة له”.

عقد اجتماعات الربيع عبر الانترنت

وتابعا البيان أنه نظرا لتنامي بواعث القلق من تأثير هذا الفيروس على الحالة الصحية، اتفقت الإدارة العليا في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع لعام 2020 في إطار صيغة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

ولفتا بأن الهدف هو خدمة البلدان الأعضاء بهما على نحو فعال مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع وموظفي المؤسستين.

وأكدا أنهما لا يزالا ملتزمان تماما بمواصلة الحوار المثمر مع الأطراف المعنية في البلدان الأعضاء، وسوف يتم حشد كل قدراتهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الافتراضي عبر الإنترنت بأقصى درجة ممكنة لإجراء المشاورات الأساسية بشأن السياسات مع البلدان الأعضاء.

وقالا أنه سيتم الاستمرار في تبادل نتائج تحليلات الصندوق والبنك الدولي ، مشيرين إلي أنه وفق هذه الصيغة المعدلة، يثقان في أن البلدان ستتمكن من الانخراط في مناقشات فعالة حول القضايا الاقتصادية العالمية الملحة في اجتماعات الربيع المقبلة.