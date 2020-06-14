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مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والرياضة لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية غدًا

يقام المؤتمر في السادسة مساء بمقر وزارة الإعلام
مصطفى طلعت 8:36 م, الأحد, 14 يونيو 20 8:36 م, الأحد, 14 يونيو 20

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يعقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن خطة إعادة الأنشطة الرياضية.

ويقام المؤتمر بمقر وزارة الإعلام غدا في السادسة مساءاً لاستعراض خطة وزارة الشباب والرياضة لإعادة أنشطتها والضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأصدرت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة عدة توصيات وخطة كاملة؛ تمهيدًا لعودة منافسات النشاط الرياضي في مصر، وبالتحديد مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف في وقت سابق عن موعد عودة النشاط الرياضي في مصر، مُبينًا أنه سيتم فتح الأنشطة تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق، أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيًا بداية من منتصف شهر يونيو.

وجاءت خطة اللجنة الطبية وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

عودة الأندية المصرية بالكامل للتدريبات بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم 15 يونيو المقبل.
وضع موعد موعد مبدئي باستئناف المباريات الرسمية للمسابقة يوم 15 يوليو.
حصول فرق الدوري على فترة شهر لإعداد لاعبيها قبل استئناف المسابقات المحلية مرة أخرى.
وأشارت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أن قراراتها تُعد استشارية فقط وليست نهائية أو واجبة التنفيذ.

يُذكر أن الأهلي في يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، وفي المركز الرابع يأتي الزمالك برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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