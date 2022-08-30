مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا للكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في سبتمبر

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر اتحاد الكرة ظهر غدًا الأربعاء؛ للحديث عن تفاصيل معسكر شهر سبتمبر للفراعنة.

وكان روي فيتوريا، قرر بدء المعسكر بشكل مبكر عن الأجندة الدولية وسيكون في 15 سبتمبر بحد أقصى.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب أن فيتوريا سيتحدث خلال المؤتمر عن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وموعد انطلاقه، بجانب الوديات الخاصة بمنتخب مصر وؤيته للفترة المقبلة.

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.