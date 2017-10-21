مؤتمر صحفي للبدري للحديث عن مواجهة النجم

على المصرى يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ للحديث عن مباراة النجم الساحلي التونسى، التى ستقام مساء غدٍ الأحد، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا.ويعقب

على المصرى

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ للحديث عن مباراة النجم الساحلي التونسى، التى ستقام مساء غدٍ الأحد، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا.





ويعقب مؤتمر البدري، خوضُ الفريق مرانه الأخير، قبل مواجهة الفريق التونسى، علمًا بأن مباراة الذهاب، التى أقيمت منذ ثلاثة أسابيع، انتهت في سوسة بفوز النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، ويكفى الأهلى الفوز بهدف نظيف من أجل العبور لنهائى البطولة.

فى المقابل يعقد المدير الفني الفرنسي هيبار فيلود للنجم الساحلي، مؤتمره الصحفي في السادسة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض النجم مرانه الرئيسي والأخير في تمام السابعة مساء اليوم، وهو نفس توقيت مباراة الغد، وفقًا للائحة.

ويقام الآن بفندق إقامة الأهلى فى برج العرب، الاجتماع الفني للمباراة، ويحضره اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسعيد أحمد إداري الفريق، وحَكَم ومراقب المباراة، بالإضافة إلى جلال كريفه، نائب رئيس نادي النجم، ومسئولو الفريق التونسي، ويتفق الطرفان على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وبعض تعليمات الكاف، والأمن، الموجهة إلى الجانبين.

من جانبه تواجد شمس في فندق إقامة بعثة الفريق التونسي، وعقد جلسة مع رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي، وجلال كريفة، نائب الرئيس ورئيس البعثة، للاطمئنان على توفير كل طلبات واحتياجات الفريق التونسي؛ عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل، وشدد كريفة على سعادته بالاستقبال الذي لقيته بعثة فريقه، منذ وصولهم مطار برج العرب، موجهًا الشكر لشمس باسم إدارة ناديه.