سلوى عثمان
مؤتمر صحفي للأحزاب بعد حملات القبض على الشباب الأخيرة
سلوى عثمان أعلنت أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطى الاجتماعى، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكى، وحركات سياسية وهى العدالة والحرية و6 إبريل، عقد مؤتمر صحفي، غدًا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر حزب الدستور. وأوضح بيان الدعوة أن سببها تصاعد عمليات القبض على شباب الأحزاب
أعلنت أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطى الاجتماعى، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكى، وحركات سياسية وهى العدالة والحرية و6 إبريل، عقد مؤتمر صحفي، غدًا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر حزب الدستور.
وأوضح بيان الدعوة أن سببها تصاعد عمليات القبض على شباب الأحزاب الديمقراطية والحركات السياسية في عدة محافظات.
وصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الهجمة الأمنية على شباب الأحزاب والمستقلّين، التى شملت عدة محافظات وتتجه إلى الاتساع، بأنها ردُّ السلطات على المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات وضمان فرص المنافسة، وأنها إشارة مبكرة إلى عزم مؤسسات الحكم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الحراسة المشددة، ورسالة إلى أنها انتخابات المرشح الواحد فى قالب تنافسي شكلي، وأنه ليس مسموحًا بمنافسة الرئيس السيسى فى الانتخابات.
وربط التحالف الشعبى بين الهجمة الأمنية وبدء استعدادات القوى السياسية للحملة الانتخابية والاستعداد لإعلان مرشحيها وبرامجها، وهى تعكس إدراك السلطات تراجع شعبية السيسى.
وتابع الزاهد أن التحالف الشعبى الاشتراكى يستنكر حملة الترويع الأخيرة ويجري مشاورات عاجلة لعقد اجتماع طارئ لأحزاب التيار الديمقراطى، وتشارك القوى الديمقراطية فى المؤتمر الصحفى بحزب الدستور، غدًا الخميس؛ للتنديد بالحملة وبحث سبل الدفاع عن الحق فى التعبير، والحق فى التنظيم، والحق فى التعددية والتنوع، وأن التحالف الشعبى يعتبر الحملة الأخيرة انتهاكًا للقانون والدستور، وأنها رد السلطات على المطالب التى شملت الإفراج عن سجناء الرأى، بزيادتهم عددًا، وعلى مطالب فتح المجال العام وحرية الدعاية بإغلاق المقاهى والمنتديات الاجتماعية.
وختم بأن هذه السياسات عُمرها قصير وهى تراكم مخزون الغضب بقدر ما تسدّ فرص التغيير الديمقراطى متجاهلة الدرس الأهم للثورة وهو اتجاه الشعب لصنع مسارات جديدة للتغيير عندما تسدّ فى وجهه منافذ التعبير عبر القنوات والأطر القانونية والرسمية.