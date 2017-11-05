مؤتمر صحفي لعرض نتائج زيارة وفد البرلمان للولايات المتحدة.. غدا

ياسمين فوازأعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، عن عقد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين، بشأن نتائج زيارة الوفد البرلماني للولايات المتحدة الأمريكية.من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن زيارة الوفد البرلماني المصري إلى الولايات المتحدة ا

ياسمين فواز

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، عن عقد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين، بشأن نتائج زيارة الوفد البرلماني للولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن زيارة الوفد البرلماني المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى منذ عام 2008، مشيراً إلى أن أعضاء الكونجرس كانَ لديهم حرصٌ في الاستماع لِلوفد البرلماني المِصري.

وأضاف عبد العال، أن الوفد البرلماني المصري قدم وجهة النظر المِصرية في مختلف القضايا، لافتاً إلى أن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي سيزورون مصر قريبًا، موضحًا أن “العلاقات المِصرية- الأمريكية استراتيجية على مر العصور”.

وتابع عبد العال، أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي كان لديهم حرص كبير في الاستماع للجانب البرلماني المِصري، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كان لديه حرص أيَضًا في الاستماع لوجهة النظر المصرية في العديد من القضايا.

وأكد عبد العال، أن الجانب الأمريكي متفهم للإصلاحات الاقتصادية المصرية، موضحا أن الجانب الأمريكي داعمٌ للسياسة المصرية في هذا الصدد، لافتا إلى أن هذه الزيارة بِداية لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى، من ناحية إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية المصرية- الأمريكية، لتسهيل التواصل وتبادل وجهات النظر بين المجلسين المصري والأمريكي، وكذلك بداية لتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة.

ولفت إلى أن الملف الاقتصادي كان حاضرًا أثناء الزيارة، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي كان لديه تفهم كبير في الإصلاحات التي اتخذتها مصر في تحرير سعر الصرف، وهيكلة الدعم.