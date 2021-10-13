مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» (صور)

عُقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة من «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي” برئاسة المخرج عمرو قابيل، ويقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أكتوبر الجاري، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل سمير غانم .

حضر المؤتمر المخرج المسرحي عمرو قابيل، رئيس ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عضو اللجنة العليا للملتقى وعضو مجلس الشورى، والكاتبة ضحى عاصي عضو اللجنة العليا للملتقى، وعضو مجلس النواب، والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية، والمخرج أشرف فايق، والعديد من الصحفيين والإعلاميين.

يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية حفل افتتاح ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يوم 24 أكتوبر الجاري، فيما تستضيف الجامعة البريطانية حفل الختام وإعلان جوائز الملتقى يوم 30 أكتوبر الجاري، كما تستضيف الجامعة بعض فاعليات الملتقي هذا العام، أما العروض فستقدم على مسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح وزارة الشباب والرياضة .

والجديد هذا العام هو موافقة الهيئة العامة لقصور الثقافة على استضافة العرض المسرحي الروسي على مسرح الهيئة بالمنصورة كشكل من أشكال التعاون من جهة، وعرض مسرحية روسية على جمهور الأقاليم باعتباره خروجا عن مركزية القاهرة من جهة آخرى .

العروض المشاركة والمسابقات الجديدة

وصرح الفنان عمرو قابيل رئيس الملتقى، عن أهم عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي وقال إن المتلقى يشارك في دورته الثالثة ١٢ عرضا مسرحيا، ١٠ عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كلا من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى .

لجنة تحكيم العروض

تضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بـ «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» كلا من الفنان جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.

كوميدي ستارز .. مسابقة جديدة لاكتشاف الشباب

وفي مفاجأة جديدة لشباب المسرح، كشف قابيل عن إطلاق مسابقة جديدة تحمل اسم “كوميدي ستارز” يتقدم لها شباب المسرحيين، حيث تضم لجنة تحكيم المسابقة الفنانة شيرين رئيس لجنة التحكيم، والمخرج أشرف فايق، والفنانة شيماء سيف، ونادر صلاح الدين.

المكرمون بـ «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي»

يكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم والذي تحمل الدورة الجديدة اسمه، حيث عرض في بداية المؤتمر الصحفي فيلما تسجيليا عنه.

كما يكرم الملتقى الفنانة شيرين، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان صلاح عبد الله، والمخرج تامر كرم، والفنانة شيماء سيف، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.