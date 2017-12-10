مؤتمر صحفي لإعلان برامج وباقات سفر المشجعين المصريين لروسيا



دعاء محمود

ينعقد مساء الإثنين بأحد فنادق القاهرة مؤتمر صحفي عالمي يستضيف باسكال بورتيس، رئيس مجلس إدارة شركة ماتش هوسبيتاليتي الدولية، المتعاقدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا- على مدار الثلاث كؤوس عالم القادمة، كوكيل ومسوق حصري للتذاكر المميزة للمشجعين حول العالم، وفكتوريا لوبيريفا سفيرة كأس العالم وملكة جمال روسيا السابقة.



ينظم المؤتمر التحالف المصري الفائز بالحقوق الحصرية لبيع وتسويق تذاكر كأس العالم المميزة بمصر، ويضم شركتي “بوك يور ستار” وشركة “برايم تورز”، إحدى شركات مجموعة برايم القابضة.



وقال محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة بوك يور ستار، إن تذاكر كأس العالم موزعة على ١١ فئة، بأسعار مختلفة لكل فئة ومقسمة إلى ٤ فئات تذاكر عادية و٧ فئات تذاكر مميزة، حيث تمثل التذاكر المميزة ٣٠٪‏ من حجم أغلب الاستادات في روسيا، أما الـ٧٠٪‏ المتبقية فتباع من خلال موقع الفيفا الإلكتروني، واتحادات الكرة في البلدان المشاركة على الأغلب، ولكن يعيبها أن المعروض قد تمت تغطيته بالطلب عدة أضعاف حتى الآن، مما يجعل هذه التذاكر غير مضمونة للحصول عليها بالنسبة للمشجعين والشركات.



وأضاف طلعت أن التذاكر المتاحة التي تباع من خلال بوك يور ستار وپرايم تورز الوكلاء الحصريين لتذاكر كاس العالم في مصر هي التذاكر الممتازة بجميع فئاتها، وهي متعارف عليها عالميا باسم “الهوسپيتالبتي تيكتس” و هي تمثل٣٠٪‏ من حجم تذاكر كاس العالم.



وفي سياق متصل قال المهندس / تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة پرايم جروب إيجيبت أنه سوف يتم الإعلان اليوم عن باقات تناسب جميع فئات المشجعين بداية من الرحلات لحضور مباراة واحدة أو اثنتين او الثلاثة مباريات للمشجعين الكرويين المحترفين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو أن يجد منتخبنا الوطني الاستادات ممتلئة خلفة بالمشجعين المصريين في جميع المباريات.



وأضاف وجيه أن تحالف پرايم تورز وبوك يور ستار قد تعاقد علي آلاف الغرف في فنادق الثلاث والأربع والخمس نجوم، واكثر من ٥٠ طائرة من شركات طيران دولية وداخلية مختلفة لنقل المشجعين من مصر إلى روسيا وأيضا الرحلات الداخلية؛ ذلك بخلاف العروض الأخري لمباريات الافتتاح و النهائي و دور ال ١٦ و دور ال ٨ ونصف النهائي وعروض جميع مباريات البطولة وسوف تشمل كل العروض تذاكر المبارة والإقامة و الطيران والانتقالات الداخلية.



وأوضح وجيه أن جيلاً كاملاً من المشجعين المصريين قد انتظروا هذه اللحظة التي لا تتكرر بسهولة لتشجيع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم، وأن الشركات المصرية تهدف بالأساس إلى تسهيل وضمان سفر أكبر عدد من المشجعين لمؤازرة المنتخب في مبارياته الثلاث الهامة بالمجموعة الأولى متمنين أفضل النتائج وتحقيق الإنجاز التاريخي والصعود للأدوار لبعد ذلك لأول مرة.



وعن العروض المقدمة الآن في السوق المصري سواء من خلال شركات سياحة أو شركات اخري أوضح طلعت ووجيه أن جميعها غير معتمدة ، وبالتالي غير مضمونة، وأغلبهم يعتمد على وعود وهمية من شركات سياحة روسية أو أوروبية وسماسرة تذاكر، وأن المشجع الذي يريد ضمان مقعده في استاد كأس العالم يجب أن يتحرى أضمن المصادر لشراء التذاكر والحجوزات من خلال الوكلاء المعتمدين.