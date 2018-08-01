مؤتمر صحفي في الجبلاية لتقديم خافيير أجيري

على المصرى يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤتمرا صحفيا، ظهر غد الخميس، لتقديم المسكيكى خافيير أجيري، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول، على أن يتم توقيع العقد الممتد لمدة أربع سنوات، خلال المؤتمر.ومن المنتظر أن يغادر أجيري إلى بلاده، عقب حضوره مبا

على المصرى

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤتمرا صحفيا، ظهر غد الخميس، لتقديم المسكيكى خافيير أجيري، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول، على أن يتم توقيع العقد الممتد لمدة أربع سنوات، خلال المؤتمر.

ومن المنتظر أن يغادر أجيري إلى بلاده، عقب حضوره مباراة الأهلى والإسماعيلى، مساء غد الخميس، على أن يعود برفقة مساعديه لقيادة الفراعنة، حيث يستهل مهمته مع منتخب مصر بشكل رسمي، في منتصف شهر أغسطس الحالي.

وعقد أعضاء اتحاد الكرة، جلسة مع المدرب الجديد، اليوم الأربعاء، وتم خلالها الاتفاق على كافة بنود التعاقد، وسيوقع عقد تدريب المنتخب غدا الخميس، لمدة 4 سنوات، مقابل 120 ألف دولار، وسيصطحب مساعدين له فى تدريب الفريق.

الجدير بالذكر، أن هناك بندا في عقد أجيري ينص على رحيله عن المنتخب حال فشل في التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2019.

ويبدأ المكسيكي الذي يحصل على 120 ألف دولار شهريًا.