مؤتمر صحفي بمقر العيش والحرية بعد احتجاز خالد على

أعلن حزب العيش والحرية عن عقد مؤتمر صحفي خلال الدقائق المقبلة، وذلك بعد احتجاز وكيل مؤسسي الحزب خالد على، في بلاغ تقدَّم به المحامي سمير صبري ضد علي يتهمه فيه بالقيام بفعل فاضح في الطريق العام،

وأصدر الحزب بيانًا قال فيه: بطشكم لن يزيدنا إلا صلابة.. نطالب بالإفراج الفوري عن خالد علي وجميع المعتقلين. في مؤشر جديد على عزم نظام الحكم الحالي إغلاق كل منافذ العمل السياسي السلمي المنظم ونيته المفضوحة في تحويل انتخابات الرئاسة المقبلة إلى مسرحية هزلية تضاف لسجل مساخره الحافل، وبهدف قطع الطريق على أى عمل شعبي جاد لمواجهة سياسات الإفقار والتفريط في السيادة الوطنية التي ينتهجها هذا النظام مدعومًا بتأييد حلفائه في الخليج العربي والولايات المتحدة. احتجز المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، والمرشح الرئاسي المحتمل بمقر نيابة الدقي، لحين ورود التحريات والاطلاع على الأدلة في بلاغ كيدي قدّمه أحد وكلاء الأجهزة الأمنية في يناير الماضي، وبادرت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق فيه الآن بمجرد إعلان عدد من القوى السياسية الديمقراطية لنيتها في دعم خالد علي مرشحًا للرئاسة.