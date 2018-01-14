مؤتمر صحفي بالأهلي لتوقيع عقود تنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

على المصرى: يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين؛ لتوقيع عقود استضافة النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"، التي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم، فيما تقام بطولة أفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل القادم.ويترأس محمد ال

على المصرى:



يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين؛ لتوقيع عقود استضافة النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة “سيدات”، التي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم، فيما تقام بطولة أفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل القادم.

ويترأس محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، ويحضر المؤتمر الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، والتونسي منير بن سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة القانون في الاتحاد الدولي، وموري كيتا، رئيس الاتحاد الغيني للكرة الطائرة ونائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي.

وكانت لجنة من الاتحاد الإفريقي قد زارت النادي أمس السبت، وقامت بجولة تفقدية في صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، وعاينت فنادق الإقامة ووسائل التنقلات الخاصة بالبطولة، فيما قررت اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، إعداد فيلم تسجيلي قصير عن منشآت النادي الرياضية وبطولاته يتم عرضه خلال مؤتمر الغد.

وأكد الدكتور شريف أبو العينين نائب مدير البطولة، أن الفيلم التسجيلي سيشهد عرض لقطات لصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة، وحضور جماهير الأهلي في مختلف البطولات، ويشهد تسليط الضوء على الفنادق ووسائل النقل التي سيتم الاستعانة بها خلال البطولتين.

وطرحت اللجنة في وقت سابق مسابقة بين شباب النادي الأهلي لتصميم “لوجو”، وشعار البطولتين أو كل بطولة على حدة، ورصدت جائزة مالية للمتسابق الفائز إلى جانب منحه بطاقة حضور مباريات البطولتين، في إطار تواصل النادي مع جماهيره في كل الفعاليات.