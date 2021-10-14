ثقافة وفنون

مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية الـ 30 بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الاحد 17 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل . وذلك…

أحمد حمدي 5:24 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 5:24 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الاحد 17 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل .

وذلك بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر واعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور  رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقار يحيى الموجي ، الموسيقار زياد الطويل ، الشاعر  هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد رحيم ، الدكتور ماجد سرور ، الإعلامي امجد مصطفي ، الفنان أمجد العطافي ، الاعلامى محمد منير ، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

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يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

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بقلم أحمد حمدي

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