مؤتمر صحفى لأشهر حاملى الأرقام القياسية العالمية.. غدًا

المال - خاص تعقد مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، غدًا السبت، بمشاركة وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة.يأتي المؤتمر بمناسبة زيارة اثنين من أشهر حاملى الأرقام القياسية في العالم لمصر، والتى تتم خلال الفترة من 26 وحتى 29 يناير الحالى، وهما أطول رجل في الع

المال – خاص



تعقد مؤسسة “جينيس” للأرقام القياسية العالمية، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، غدًا السبت، بمشاركة وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة.

يأتي المؤتمر بمناسبة زيارة اثنين من أشهر حاملى الأرقام القياسية في العالم لمصر، والتى تتم خلال الفترة من 26 وحتى 29 يناير الحالى، وهما أطول رجل في العالم (سلطان كوسين – تركي) وأقصر إمرأة في العالم (جيوتي أمجي – هندية)، وهما يزوران مصر لأول مرة حيث سيقوما بجولة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة، وتتضمن عقد المؤتمر الصحفي العالمي بفندق فيرمونت نايل سيتي.



وأعرب سلطان، أطول رجل في العالم، عن تطلعه لزيارة مصر التى يزورها لأول مرة وسمع عنها الكثير، مشيرًا إلى أنها فرصة ذهبية لمشاهدة آثار مصر والمناطق الأثرية والتاريخية فيها، والتى تمني دوماً زيارتها.

وقال إن زيارته لمصر تعد الأكثر تميزًا بين كل الدول التى قام بزيارتها منذ تسجيله فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومصر تعد الأقرب الى القلب، معرباً عن شكره لمؤسسة جينيس ومكتب الشريك الرسمي لجينيس بمصر ووزارة السياحة وكل من شارك فى إعداد تلك الزيارة.

وأشار إلى أنه كان يأمل فى زيارة مختلف المناطق السياحية فى جميع المحافظات المصرية، لكن مدة الزيارة لن تسمح له بهذا، معربًا عن أمله تكرار تلك الزيارة لمناطق أخرى فى محافظات مصر المختلفة قريباً.

أما أقصر إمرأة في العالم، الهندية جيوتى أمجي، فأكدت أنها تطلعت كثيرًا لزيارة مصر منذ صغرها، خاصة وأنها دولة ذات حضارة وتاريخ طويل يمتد لآلاف السنين مثلها مثل الحضارة الهندية، ما يجعل الزيارة لها مذاق مختلف، بالإضافة إلى حلمها التعرف على سحر الأهرامات المصرية العظيمة عن كثب.

واعتبرت أن زيارة مصر ومناطقها الأثرية والتاريخية هى حلم لكل هندى لرؤية حضارة، طالما سمع عنها الهنود وتطلعوا إلى زيارتها، معربة عن امتنانها لمنحها تلك الفرصة العظيمة الفارقة فى حياتها بزيارة مصر.

ومن جانبه أكد أحمد مقلد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام) أن الضيفين الشهيرين الذين تم تسجيلهما بجينيس للأرقام القياسية العالمية عام 2011 ويقوما بزيارة مصر لأول مرة، يعدا من أشهر حاملي الأرقام القياسية في العالم و أكثرهم متابعة.

وأعلن عن مفاجأة أنه سيحضر الموتمر الصحفى معهما بعض من حاملى الأرقام القياسية المصريين، والإعلان عن أرقام قياسية مصرية جديدة لأول مرة، تماشياً مع ما تهدف إليه المؤسسة من إلهام المصريين ونشر ثقافة التحدي والتنافسية وتحطيم الأرقام القياسية بما ينشر الأمل بينهم، من خلال تقديم نماذج ناجحة و ذوو قصص ملهمة من حاملي الأرقام القياسية العالمية ممن يقوم العالم بمتابعتهم جنباً إلى جنب مع أصحاب الإنجازات من المصريين لتقديمهم للعالم أجمع.



وقال إن أحد أهم أهداف تلك الزيارة هو الترويج للسياحة المصرية وتسليط الضوء على المناطق الأثرية والتاريخية المصرية والتأكيد على صورة مصر التاريخية بأنها بلد الأمن والأمان والترويج للصورة الحقيقية عنها، وعن إمكانياتها السياحية والتاريخية التى تتحدث عنها حضارتها الممتدة لسبعة آلاف سنة.

ولفت إلى أن هناك العديد من الفعاليات والمناسبات التى يتم الترتيب لها من أجل جذب أكبر عدد من المصريين (الأفراد والمؤسسات) الراغبين فى التسجيل فى جينيس العالمية أو تحطيم أرقام قياسية حالية، ما سيكون له تأثير قوي في نقل صورة إيجابية عن مصر والمصريين للعالم، وعلى حركة السياحة إلى مصر والترويج لها، بالإضافة إلى أنه سيكون لها إنعكاس إيجابى ومردود عالمى لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وتقديمها بصورتها الحقيقية للعالم.