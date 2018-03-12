مؤتمر صحفى لأبوريدة وكوبر غدا فى الجبلاية

على المصرى يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، والمشرف العام على منتخب الفراعنة، بمشاركة محمد كامل رئيس الشركة الراعية للجبلاية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد.ويشرح أبو ريدة



على المصرى

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، والمشرف العام على منتخب الفراعنة، بمشاركة محمد كامل رئيس الشركة الراعية للجبلاية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد.

ويشرح أبو ريدة خلال المؤتمر عددا من الأمور الخاصة بالمنتخب، فيما يقوم الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بإعلان كافة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة باستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بدءا من معسكر سويسرا.

ويقوم أبو ريدة وكوبر، بالرد على أسئلة وسائل الإعلام عن كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني

كما تستعرض الشركة الراعية خلال المؤتمر، عددا من الاجراءات المساهمة في مسيرة المنتخب الوطني مع كأس العالم.