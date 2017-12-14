مؤتمر شعبى في بورسعيد دعما لترشيح السيسي الأحد

أمانى العزازى: ينطلق الأحد المقبل، المؤتمر الشعبي الحاشد بمحافظة بورسعيد، لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال فترته الأولى. تنطلق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع أعضاء اللجنة الشعبية بالمحافظة في تمام الحادية عشر صباحا، بشارع طرح البحر بمدينة بورسعيد بمشاركة العديد من الرموز السياسية والمجتمعية، من بينها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.



ومن جانبه أكد، د. عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أن بورسعيد كانت من أول المحافظات التي أشعلت شرارة ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ومن الطبيعي أن تكون أيضا من أول المحافظات التي تعلن تأييدها ودعمها لترشيح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثانية، بعدما خاض مع شعبه أشرس معارك مصر ضد الإرهاب، لافتا إلى أن دعم السيسي، جاء من منطلق إيمان أهالي المحافظة بأنه الأجدر لاستكمال ما بدأه منذ 4 سنوات في مجالات التنمية المختلفة بجميع القطاعات، فضلا عن تصديه لمكافحة الإرهاب المدعوم دوليا في ظل تراخى من معظم دول العالم.



وبدوره، قال أحمد مجدي، عضو اللجنة الشعبية ببورسعيد، أنه ليس غريبا على شعب بورسعيد الذي يمثل أيقونة للكفاح على مدار تاريخه تنظيم هذا المؤتمر، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المسبوقة، والمؤامرات التي تحاك لضرب استقرار المنطقة ومصر في القلب منها، هي التي تدعو الجميع إلى المشاركة والدعم والوقوف خلف قياداته السياسية والعسكرية لمواجهة هذا المخطط الشيطاني الذي يشارك فيه بعض الأطراف العربية. يذكر أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها من نقابات مهنية وجمعيات أهلية وغيرهما، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.