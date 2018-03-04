مؤتمر دولي بجامعة القاهرة يناقش مجال الكيمياء النظيفة وتطبيقاتها

المال - خاص يعقد قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة مؤتمره الدولي السابع للكيمياء برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد فهيم عميد كلية العلوم بالجامعة، خلال الفترة من 5 – 7 مارس الجاري. وتفتتح أعمال المؤتمر، يوم الاثنين 5 مارس الجاري في ال



المال – خاص

يعقد قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة مؤتمره الدولي السابع للكيمياء برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد فهيم عميد كلية العلوم بالجامعة، خلال الفترة من 5 – 7 مارس الجاري.

وتفتتح أعمال المؤتمر، يوم الاثنين 5 مارس الجاري في التاسعة صباحاً بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، وتستمر فعالياته علي مدار 3 أيام، وذلك بحضور نخبة من العلماء والباحثين من جامعات المانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والسويد، وفرنسا، وبولندا، الي جانب علماء وباحثين من الجامعات المصرية والعربية.

ويستهدف المؤتمر، مناقشة الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها والدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء والمعتمدة علي مباديء المحافظة علي البيئة والتي تؤدي بدورها الي التنمية المستدامة في الدول النامية. كما يناقش المؤتمر عدد من الأبحاث العلمية التي تدعم البحث العلمي في مصر وتساهم في تعزيز مجالات التعاون مع الجهات العلمية الخارجية.

وتتطرق أبحاث المؤتمر، الي التخصصات المعاصرة في مجال الكيمياء، منها تكنولوجيا النانو، والكيمياء الخضراء والنظيفة، والبلورات السائلة، والطاقة، والكيمياء العضوية والفيزيائية والبيولوجية والتحليلية.

ويتم علي هامش المؤتمر تكريم 3 من العلماء الرواد الراحلين الذين كانت لهم بصمات واضحة في علم الكيمياء وهم، العالم الألماني الكسندر شونبرج مؤسس علم الكيمياء الضوئية في مصر والذي شغل منصب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة لمدة 20 عاماً، والدكتور سامي عبد الشكور شوالي صاحب أول مدرسة علمية في مجال الكيمياء العضوية الفيزيائية والحاصل علي جائزة النيل في العلوم الأساسية عام 2015، والدكتور محمد وحيد عبدالله أحد رواد علوم تحويل الطاقة والطاقة الشمسية والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية عام 2016.

كما يكرم المؤتمر الدكتور محمد سامي الشال رئيس قسم الكيمياء في جامعة فرجينيا الأمريكية وأحد خريجي كلية العلوم جامعة القاهرة.