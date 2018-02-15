مؤتمر دولى بالأقصر لمناقشة قضايا الزراعة والرى.. 24 فبراير

الصاوي أحمدتستضيف مدينة الأقصر يومى 24، 25 فبراير نحو 23 عالم، وخبير من علماء مصر بالخارج لمناقشة قضايا الزراعة والرى بمصر، وطرح توصيات جديدة تساهم فى زيادة معدلات الانتاج الزراعى، واستخدام المياه المتاحة بشكل افضل خلال الفترة القادمة، والتغلب على المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، ومنها ندرة الم

الصاوي أحمد

تستضيف مدينة الأقصر يومى 24، 25 فبراير نحو 23 عالم، وخبير من علماء مصر بالخارج لمناقشة قضايا الزراعة والرى بمصر، وطرح توصيات جديدة تساهم فى زيادة معدلات الانتاج الزراعى، واستخدام المياه المتاحة بشكل افضل خلال الفترة القادمة، والتغلب على المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، ومنها ندرة المياه فى مواجهة التضخم السكانى المتزايد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن معظم الخبراء المشاركين حققوا إنجازات كبيرة خارج مصر فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية بشكل تقنى انعكست بشكل إيجابى فى حل مشاكل نقص المياه، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى بالمناطق التى تعانى نقصا مائيا قد يصل إلى حد الندرة المائية.

يقام المؤتمر بقاعة فندق إشتيجنبرجر، وتنظمه وزارة الهجرة، والمصريين بالخارج، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جهتها، قالت السفيرة “نبيلة مكرم” وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج إن علماء مصر حققوا إنجازات ساهمت فى بناء دول، وأن الرئيس السيسى كان دوما حريصا على إضفاء رعايته على الدورتين السابقتين للمؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج، والذى يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة الثالثة لهن وأشارت إلى أن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين في جميع المجالات وفقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ” مصر 2030″. خصوصا ان مصر ترعى القطاع الزراعى بشكل كبير خلال الفترة الحالية للوصول الى معدلات انتاجية اكبر من المحاصيل المختلفة خصوصا المحاصيل الاستراتيجية لتقليل احتياجاتنا من الغذاء، وإن تعاظم الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية ومختلف الملفات، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما يستتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتى الرى والزراعة وراء قرار الوزارة بعقد هذا المؤتمر.