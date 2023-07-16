مؤتمر «حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر» يعرض بعض الأعمال المبتكرة التي تم تطويرها

شهد مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط الذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية عرض لبعض الأعمال المبتكرة التي تم تطويرها في إطار مشروع ENI CBC MED MAIA-TAQA الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأنتهت منذ قليل فاعليات جلسة ابتكار حلول كفاءة استخدام الموارد في مصر والبحر الأبيض المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط”.

وشارك فى تلك الجلسة لبروفيسور محمد السبكي، كبير الخبراء التقنيين في CEEBA، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة القاهرة، مصر و البروفيسور طلال سالم، خبير تقني في معهد IRI، أستاذ مشارك في جامعة نوتردام لبنان ، بالإضافة إلى البروفيسور مصطفى عبد الجليل، رئيس وحدة أبحاث الطاقة وIOSS

وعقب أنتهاء جلسة ابتكار حلول كفاءة استخدام الموارد في مصر والبحر الأبيض المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” ، بدئت جلسة حلول الأعمال المبتكرة التي تم تطويرها في إطار مشروع MAIA TAQA.

ويأتى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط”.

شارك في الجلسة جلسة حول حلول الأعمال المبتكرة التي تم تطويرها في إطار مشروع MAIA TAQA كلاً من المهندس. مروة الدريني، إجادا، مصر.

و كذلك المهندس. يحيى زكريا، EAW، مصر و الدكتورة ياسمين جبالي، المؤسس المشارك مرونا، لبنان و مارك عون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوبكس، لبنان

يهدف مشروع MAIA-TAQA إلى تعزيز الابتكار في حلول كفاءة الموارد، مع التركيز بشكل خاص على مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر منصة لخبراء الصناعة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لمشاركة الأفكار ومناقشة الفرص واستكشاف أوجه التعاون في هذا المجال الحرج.