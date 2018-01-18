مؤتمر حكاية وطن وأبطال طلق صناعي.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىأروى جودة ضيفة "قعدة رجالة" على DMC تحل الفنانة أروى جودة، ضيفة على برنامج "قعدة رجالة2"، والذي يقدمه باسل خياط وكريم فهمي وأحمد فهمي، فى التاسعة مساءً على قناة dmc.وتدور فكرته حول محاولة استفزاز الضيفة، من خلال اختيار موضوع مثير للجدل، وتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من

رحاب صبحى



أروى جودة ضيفة “قعدة رجالة” على DMC



تحل الفنانة أروى جودة، ضيفة على برنامج “قعدة رجالة2″، والذي يقدمه باسل خياط وكريم فهمي وأحمد فهمي، فى التاسعة مساءً على قناة dmc.

وتدور فكرته حول محاولة استفزاز الضيفة، من خلال اختيار موضوع مثير للجدل، وتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من موضوع الحلقة، يكون على الأغلب مخالف لرأي الضيف.

الجندي وأبوبكر “نادي العاصمة” على الفضائية



تدور حلقة برنامج “نادي العاصمة” على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً، حول متابعة وتحليل فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي انعقد أمس، ويستمر حتى غد الجمعة، ويتحدث فى هذا الموضوع كل من دكتور أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية، ودكتور خالد أبو بكر نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية بتحليل رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب امس واليوم.

البرنامج تقديم نشأت الديهي وريم الشافعي.

أبطال طلق صناعى فى “معكم” على CBC



تسضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم “طلق صناعي” في حلقة خاصة من برنامجها “معكم منى الشاذلي” على فضائية cbc فى السابعة مساءً .

ويتحدث الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة عن كيفية تعامله مع جيل السينما الحالي، وعن كواليس التصوير الكوميدية التي دارت بينه وبينهم خلال تصوير مشاهد “طلق صناعي”.

بينما أشار المخرج خالد دياب إلى سبب تضايق أبو زهرة من فريق العمل في بداية التصوير، وأسباب الخلاف الذي حدث بينه وبين الكوميديان مصطفى خاطر، وكيف تعامل مع هذا الخلاف خلال فترة التصوير.

شذى فى “لسه فاكر” على نجوم FM



تحل المطربة شذى ضيفة على إذاعة نجوم FM فى برنامج “لسة فاكر” فى الثامنة مساءً، التي تقدمه الإذاعية يارا الجندي.

تتحدث شذى عن نجاح أغنيتها الأخيرة “فستان فرح” وعن آخر أعمالها الغنائية وكواليس تتحدث عنها أيضًا لأول مرة.