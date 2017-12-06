مؤتمر حاشد لدعم السيسي في الشرقية

إيمان عوفنظمت جمعية من أجل مصر مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الأربعاء، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، والدكتور أحمد عمر هاشم، ومحمد منظور رئيس الجمعية، ومحمد البنا المدير التنفيذى لها وقيادات الجمعية بالمحافظة ونواب الشرقية.

إيمان عوف

نظمت جمعية من أجل مصر مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الأربعاء، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، والدكتور أحمد عمر هاشم، ومحمد منظور رئيس الجمعية، ومحمد البنا المدير التنفيذى لها وقيادات الجمعية بالمحافظة ونواب الشرقية.

وأكد محمد منظور أن الوضع الراهن لمصر حرج ويحتاج للاستقرار، والشخص الوحيد القادر على تحقيق ذلك هو الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يتمتع به من شخصية قيادية فريدة، وإلمام ببواطن الأمور والمشاكل والأزمات التى منها مصر حاليا.

من جانبه، طالب محمد البنا، المدير التنفيذى للجمعية كافة المصريين بالالتفاف خلف الرئيس السيسى خلال الفترة المقبلة وعدم الفريط فى حلم النهوض بالبلد والذى لن يتحقق سوى على يد الرئيس ، مضيفا أن مصر تواجه مؤامرات كثيرة فى داخل والخارج ولن تستطيع مواجهة ذلك إلا بالالتفاف خلف الرئيس.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عمر هاشم أنه يتمنى أن تجتمع الأمة الإسلامية بأكملها على أرض الشرقية ليؤكدوا للعالم أجمع أن مصر هى قلب العروبة النابض.

كما أكد الشيخ محمد عبدالفتاح رزيق إمام وخطيب مسجد الروضة ببئر العبد محافظة شمال سيناء والذي فجره الإرهابيون أثناء صلاة الجمعة أن الإرهابيين ارتكبوا أبشع الجرائم باغتيالهم المصلين فى المسجد قاصدين بذلك تدمير مصر ولكن هيهات هيهات.

وأضاف أن الإرهابيين فجروا قبل ذلك المصلين بالكنائس ما يؤكد أنهم لا دين لهم ولا قلب ولا عقل، مؤكدا أن مصر فى رباط إلى يوم القيامة ولا يمكن أن تهتز بما يفعلونه وستظل مصر والمصريين بقياداتهم السياسية حصنا حصينا وقلعة للعلم ومنبر للدين.