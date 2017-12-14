مؤتمر جماهيري في بورسعيد لدعم ترشح السيسي للرئاسة.. الأحد

ولاء البري تنظم جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع أعضاء اللجنة الشعبية -الأحد المقبل- مؤتمرًا شعبيًا بمحافظة بورسعيد، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال فترته الأولى. وتنطلق فعاليات المؤتمر في الحادية عشر صباحاً، بشارع طرح البحر بمدينة ب

ولاء البري

تنظم جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع أعضاء اللجنة الشعبية -الأحد المقبل- مؤتمرًا شعبيًا بمحافظة بورسعيد، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال فترته الأولى.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في الحادية عشر صباحاً، بشارع طرح البحر بمدينة بورسعيد، بمشاركة العديد من الرموز السياسية والمجتمعية، من بينهم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية، ومحافظ الأقصر الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.



من جانبه، أكد الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أن بورسعيد كانت من أول المحافظات التي أشعلت شرارة ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ومن الطبيعي أن تكون من أول المحافظات التي تعلن تأييدها ودعمها لترشح الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثانية، بعدما خاض مع شعبه أشرس معارك مصر ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن دعم السيسي، جاء من منطلق إيمان أهالي المحافظة بأنه الأجدر لاستكمال ما بدأه منذ 4 سنوات في مجالات التنمية المختلفة بكافة القطاعات، فضلاً عن تصديه لمكافحة الإرهاب المدعوم دوليًا في ظل تراخى من معظم دول العالم.



وقال أحمد مجدي، عضو اللجنة الشعبية ببورسعيد، إنه ليس غريباً على شعب بورسعيد الذي يمثل أيقونة للكفاح على مدار تاريخه تنظيم هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المسبوقة، والمؤاتمرات التي تحاك لضرب استقرار المنطقة ومصر في القلب منها، هي التي تدعوا الجميع إلى المشاركة والدعم والوقوف خلف قياداته السياسية والعسكرية لمواجهة هذا المخطط الشيطاني الذي يشارك فيه بعض الأطراف العربية.

يذكر أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها من نقابات مهنية وجمعيات أهلية وغيرهما، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.