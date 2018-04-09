مؤتمر جامعة الأزهر يناقش التحديات في مجال الزراعة

وكالات: تفتتح كلية الزراعة بجامعة الأزهر، فى إطار نشاطها الدائم والمستمر فى سبيل الحصول على الجودة والاعتماد مؤتمرها الدولى الأول اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (الزراعة والتحديات المستقبلية). وقال الدكتور محمد عبد المجيد برعى، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر: إن "المؤتمر…

وكالات:

تفتتح كلية الزراعة بجامعة الأزهر، فى إطار نشاطها الدائم والمستمر فى سبيل الحصول على الجودة والاعتماد مؤتمرها الدولى الأول اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (الزراعة والتحديات المستقبلية).





وقال الدكتور محمد عبد المجيد برعى، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر: إن “المؤتمر الأول يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على مدار ثلاثة أيام”.

وأعلن الدكتور مجدى شاهين، الأستاذ بقسم الأراضى والمياه وعضو اللجنة الإعلامية، أن المؤتمر يتضمن نحو 90 بحثًا علميًا مُحكمًا، إضافة لعدد من المحاضرات العامة لكبار العلماء فى مجالات الزراعة المختلفة، حيث تتناول إحدى المحاضرات “مصر وسد النهضة” للدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، ومحاضرة للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق بعنوان الزراعة المصرية بين الواقع والمأمول، ومحاضرة للدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق بعنوان “الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول”.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، محاضرة للدكتور محمد عبد الحميد الشافعى نائب رئيس الاتحاد العالمى للدواجن بعنوان صناعة الدواجن فى مصر حاضرها ومستقبلها والتحديات، ومحاضرة للدكتورة زهرة أحمد من مشروع تحسين الأمن الغذائى بمنظمة الأمم المتحدة (منظمة الفاو) ومحاضرة للدكتور عبد السلام المحمدى الأستاذ بجامعة الأنبار بالعراق ومدير المركز العربى للنانو تكنولوجى عن الصفات المميزة للمواد صغيرة الحجم، ومحاضرة للدكتور محمد أحمد مصطفى حماد أستاذ بيدولوجى وحصر الأراضى بكلية الزراعة جامعة الأزهر بعنوان مصادر الأراضى والمياه بجمهورية مصر العربية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض وملتقى توظيفى لخريجى الكلية يضم العديد من شركات المبيدات الزراعية، والمنتجات الغذائية، والدواجن، بجانب معرض خاص بمنتجات كلية الزراعة جامعة الأزهر.