مؤتمر تكنولوجيا معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ينطلق غدًا

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات مؤتمر تكنولوجيا معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تنظمه شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، الممثل الرسمى فى مصر لمجموعة شركات “اكسبتنس – باسافنت الألمانية، ومجموعة شركات بيوريكو المجرية”، حيث يناقش المؤتمر سبل دعم تكنولوجيا معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بحضور سفير دولة المجر.

وكشفت الوايلر فريد حسنين للطلمبات في بيان لها، أن المؤتمر سيناقش الحلول التمويلية للمشروعات الخاصة بقطاع معالجة تكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع كبري الشركات المصرية التى تعمل فى هذا المجال، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري مؤخراً من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية وفرصة الواعدة في تحقيق المزيد من الشراكات في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف البيان، أن المؤتمر يتطرق إلى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بالمشروعات التى قامت بها شركه الوايلر فريد حسنين للطلمبات، والحلول الجديدة لدي الشركات المماثلة بالدول المختلفة وعلي رأسها ألمانيا والمجر، إضافة إلى الحلول المقترحة للتصميم الإنشائي والتشغيل والصيانة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي التى تتبع فى الخارج والتى احدثت ثورة تكنولوجية فى هذه المجالات.