مؤتمر تعزيز الابتكار ينهى فعالياته بالإسكندرية بجلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة

انتهت فاعليات مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط الذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية في إطار مشروع ENI CBC MED MAIA-TAQA الممول من الاتحاد الأوروبي بجلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة في مصر وتعزيز التعاون المتوسطي الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

وشهد مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط ،، بدء جلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة في مصر وتعزيز التعاون المتوسطي الجنوبي للاتحاد الأوروبي لابتكار حلول الطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط ضمن فعاليات المؤتمر، كما شهد مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط” أيضا جلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة في مصر وتعزيز التعاون المتوسطي الجنوبي للاتحاد الأوروبي ابتكار حلول كفاءة استخدام الموارد في مصر والبحر الأبيض المتوسط وكذلك، جلسة حلول الأعمال المبتكرة التي تم تطويرها في إطار مشروع MAIA TAQA.

ويأتى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر “تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط”.

وشارك في جلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة في مصر وتعزيز التعاون المتوسطي الجنوبي كلاً من المهندس. محمد فايز، مهندس تخطيط

المهندس. عماد حسن، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية-GEFF، فضلأ عن المهندس. أيمن هبة، رئيس مجلس إدارة SEDA، جمعية تنمية الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مروان عبدين، خبير الابتكار، الرئيس التنفيذى، ACG – مجموعة عبدين الاستشارية.

وأدارت جلسة دعم رفع مستوى حلول الأعمال المبتكرة في مصر وتعزيز التعاون المتوسطي الجنوبي للاتحاد الأوروبي لابتكار حلول الطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط الدكتورة ساندرا حداد، نائبة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية النقل الدولي والخدمات اللوجستية – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يهدف مشروع MAIA-TAQA إلى تعزيز الابتكار في حلول كفاءة الموارد، مع التركيز بشكل خاص على مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر منصة لخبراء الصناعة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لمشاركة الأفكار ومناقشة الفرص واستكشاف أوجه التعاون في هذا المجال الحرج.