مؤتمر تسويق العاصمة الإدارية يصحح المفاهيم المغلوطة ويستعرض فرص الاستثمار

أكد المهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة فى الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة والمنظمة للمؤتمر، التسويقي الأول العاصمة الإدارية بمحافظات القناة والدلتا أن المؤتمر يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على سبب إنشائها، وطرح دراسات جدوى للاستثمار بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ويتضمن تنظيم ورشة عمل للاستثمار في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في وقت قياسي في تحقيق معجزات على أرض مصر، وأنه لولا ما تشهده مصر من أمن وأمان ومسيرة تنمية غير مسبوقة ما كانت أنشأت العاصمة الإدارية وما نُظم هذا المؤتمر.



ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أعظم إنجاز وتحد للمصريين.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب بورسعيد، إن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت تكاتف المصريين مع بعضهم لبنائها، فهي الخطوة الأولى من الجمهورية الجديدة التي تحتاج إلى إرادة وتغيير ثقافة العمل، مضيفا:”لقد نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في تحويل الصحراء إلى قيمة مضافة وأرقام”.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تاريخ صنعه المصريون، وعلينا أن نفخر بأننا جيل سنحكي لأحفادنا ما فعلناه في 7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك يجب أن يتكاتف الشعب مع الدولة في تلك المرحلة التاريخية، مشيرا إلى أن العالم كله يتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة فهي لا تحتاج لتسويق بل إنجازها يسوقها في العالم كله.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

من جانبها أكدت الدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، اليوم الأربعاء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى تحويل القاهرة لمركز اقتصادي وسياسي رائد على مستوى العالم الشرق الأوسط

وأضافت أن العاصمة الإدارية الجديدة ستلبي طموح الشعب المصري في توفير بنية تحتية على أحدث النظم العالمية، ومواجهة الزيادة السكانية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأشادت بإنشاء العاصمة بفكر استثماري دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مؤكدة أن هذا تأكيد على الفكر العبقري الذي يدير به الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

يشارك فى المؤتمر كل من: دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.