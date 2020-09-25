مؤتمر بمعهد العبور عن مشاكل إستخدامات الأطفال للتكنولوجيا

يعقد معهد العبور العالي، للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات، المؤتمر العلمي الثالث، لقسم العلوم الإنسانية والإجتماعية، في الأول من شهر نوفمبر المقبل ، برعاية الدكتور عبد الله الدهشان ، رئيس مجلس إدارة معهد العبور ، والدكتور خالد البهنسي ، عميد المعهد. د. عبد الله الدهشان ، رئيس مجلس إدارة معهد العبور

قال الدكتور نشأت إدوارد، أستاذ القانون بمعهد العبور، ورئيس المؤتمر، أنه تقرر مناقشة المؤتمر للمشاكل المرتبطة بإستخدامات الأطفال للتكنولوجيا ، لافتًا إلي أنه تم عنونته بـ “إستخدامات الأطفال للتكنولوجيا – مشكلات وحلول- “.

وحول فلسفة مناقشة المؤتمر، لهذا الملف، أوضح إدوارد ، أن العالم يشهد حاليًا ، تطورات علمية وتكنولوجية غير مسبوقة ،حتي أنها غزت المجتمعات بتنوعاته العديدة والمتعددة ، بل إن الأمر تجاوز ذلك، حتي بات الإستغناء عن التكنولوجيا ضربا من الخيال.

اضاف ، أن الإهتمام بالتكنولوجيا لم يعد حِكرًا علي جيل دون أخر، بل طال كل الفئات العُمرية ، ومنهم الأطفال، مشيرًا إلي أنه علي الرغم من أهمية الوسائط التكنولوجية في التعليم ، من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بالهواتف الذكية ، ونظرا لسهولة إستخدامها ، اصبح طفل اليوم ينهل منها بكل ماتحويه من سلبيات وإيجابيات ، لأسباب من بينها سهولة إستخدامها .

د. نشات إدوارد أستاذ القانون التجاري

واشار إلي أن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور، منها ، تعليم الأطفال في العصر الرقمي ، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية ، في الحد من الإفراط استخدام التكنولوجيا للأطفال ، وتاثير وسائل التكنولوجيا على الصحة العامة والنفسية للطفل.

ولفت إدوارد، إلي ان محاور المؤتمر ستتطرق كذلك إلي إستهلاك الطفل ومدى تاثره إقتصاديًا ، وإجتماعيًا بالتكنولوجيا ، دون إغفال مناقشة ، أسباب الإدمان التكنولوجي لدى الاطفال ، والآثار القانونية لتعامل الاطفال بالتكنولوجيا ومخاطرها.

وسيعرج المؤتمر، علي دور المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ، في حماية الاطفال من التكنولوجيا الضارة ، بالإضافة الي ، الإهتمامات الأسرية وطرق تعاملها مع تعاطي الاطفال للوسائل التكنولوجبة ، والتسويق الأسود لتكنولوجيا الأطفال ، علاوة علي ، الاستثمارالأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة ، نحو بناء دولة حديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة .