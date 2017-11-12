مؤتمر بدار الخدمات النقابية لمناقشة قانون المنظمات العمالية 13 نوفمبر

إيمان عوف تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية، ومؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية مؤتمرا صحفيا بعنوان "مشروع قانون المنظمات العمالية بين شبهات عدم الدستورية ومخالفة الاتفاقيات الدولية لماذا؟ كيف؟.. وماذا بعد إصداره؟ وذلك يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2017، الساعة

إيمان عوف

تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية، ومؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية مؤتمرا صحفيا بعنوان “مشروع قانون المنظمات العمالية بين شبهات عدم الدستورية ومخالفة الاتفاقيات الدولية

لماذا؟ كيف؟.. وماذا بعد إصداره؟ وذلك يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2017، الساعة الثانية عشرة ظهرا

بمقر دار الخدمات النقابية بوسط القاهرة.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد ناقشت مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 نوفمبر الحالى، حيث انتهت من الموافقة على مواد المشروع جميعها فيما عدا المادة 11 التى طلبت الحكومة تأجيلها للتداول بشأنها، وهي المادة الخاصة بإعداد تأسيس لجنة نقابية، وينتظر أن يقوم المجلس بالتصويت النهائى على مواد المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتغافل المجلس عن الاعتراضات التى أوردتها دار الخدمات ولجنة الحريات النقابية وعدد من النقابات المستقلة أثناء لجنة الاستماع، فخرج مشروع القانون المزمع إصداره منطويا على عوار وشبهات عدم الدستورية، منتهكا للحريات النقابية، ومخالفا لاتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.

واعتبرت دار الخدمات أن مشروع قانون النقابات العمالية يعيد إنتاج المنظومة النقابية الشائهة التى يكرسها القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، يضفى الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات العمال “شبه الرسمى”، ويفرض نموذجه الهرمى على النقابات.. يُقيد حق تكوين النقابات بشروط تعجيزية، ويحظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة.. يميز بين نقابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وغيرها من النقابات.. يحرم بعض الفئات من حقها فى تكوين نقاباتها (أصحاب المعاشات)، ويرفض الاعتراف بالاتحادات النوعية والإقليمية.