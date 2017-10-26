مؤتمر بالإسكندرية: قطاع السياحة يحتاج إلى أفكار الشباب

معتز محمودأوصى المجتمعون فى المؤتمر السياحى الذى نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة فاروس بالإسكندرية على مدار ثلاث أيام بأهمية مشاركة الشباب لدعم القطاع السياحي بمصر. وأكدوا على ضرورة خلق مؤسسات فعالة للعمل من أجل الحفاظ على التنمية السياحية المستدامة ،مع تحديد اساليب تطبيق معايير التنمية

معتز محمود

أوصى المجتمعون فى المؤتمر السياحى الذى نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة فاروس بالإسكندرية على مدار ثلاث أيام بأهمية مشاركة الشباب لدعم القطاع السياحي بمصر.

وأكدوا على ضرورة خلق مؤسسات فعالة للعمل من أجل الحفاظ على التنمية السياحية المستدامة ،مع تحديد اساليب تطبيق معايير التنمية المستدامة من خلال دورات تدريبية وورش عمل.

كما أوصى المجتمعون بوضع سياسات وأليات عمل تضمن عدالة التوظيف داخل وزراة السياحة والمنشات السياحية المختلفة وفقا للمهارات التى تلائم متطلبات الحصول على الوظيفة.

وأوصى المجتمعون ايضا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية سياحة المدن،وخلق تنمية سياحية داعمة للابتكار والتفكير الإبداعى.

ويشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية الممكنة في مجال السياحة والضيافة، وتم خلاله التأكيد من بعض المشركين على أهمية تعزيز مبادرات التعاون والتكامل بين صناع القرار وأصحاب الأفكار الريادية.

ولفت بعض المشاركين في المؤتمر إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى أفكار الشباب.

