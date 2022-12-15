مؤتمر «الناس والبنوك» ينطلق 19 ديسمبر الجاري

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته السادسة عشر تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني خلال يومي 19 و 20 ديسمبر الجاري .

يناقش مؤتمر «الناس والبنوك» على مدار يومين العديد من القضايا الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليا، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي .. ودعم الدولة للصناعه الوطنية والإعتماد علي المنتج المحلي.

ويتطرق المؤتمر إلى مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي ودور البنوك في دعم خطه الدوله للتحول للاقتصاد الأخضر.

يحضر المؤتمر لفيف من قيادات القطاع المصرفي، ونخبة من رؤساء مجالس البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد، كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.

ومن جانبه، أكد أحمد حبيب نائب رئيس التحرير بالمركز الإعلامي العربي أن مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السادسة عشر تشهد إنفتاح لآفاق جديدة أمام المؤسسات المصرفية، والتي تجتمع لمناقشة الأحداث الإقتصادية الجارية حاليًا.

وأضاف أن قمة المناخ cop 27 كان لها دور بارز في ترتيب أولويات الدولة المصرية ومراجعة الخطط المستقبلية للجمهورية الجديدة، والتأكيد على زيادة دعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للمؤسسات المصرية والقطاع الخاص للوصول إلى أهداف خطة التنمية «مصر 2030».