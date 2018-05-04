مؤتمر القوات المسلحة يناقش الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى

نظمت القوات المسلحة أمس، فعاليات المؤتمر السنوى لأمراض الجهاز الهضمى والكبد، بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية، وبالتعاون مع جمعية مستقبل الجهاز الهضمى والكبد والمناظير، والذي يستمر حتى الغد، يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام العديد من الفعاليات تتضمن الجلسات العلمية وورش العمل وعدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد، وآخر المستجدات والأبحاث العلمية والتوصيات الطبية فى هذا المجال.

بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أشرف ذكى، رئيس المؤتمر استعرض خلالها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التي يشهدها المؤتمر الذى يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية ، فضلا عن كونه ملتقي لكبري المؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة في هذا المجال لعرض أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير إدارة الخدمات الطبية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري ، والمساهمة بإمكاناتها العلمية والبحثية الموجودة بالأكاديمية الطبية العسكرية في الانفتاح علي أكبر المراكز الطبية والبحثية في العالم ونقل وتبادل الخبرات للأطباء والوقوف علي أحدث ما وصلت إليه مجالات الطب الحديث في كل التخصصات .

وأشاد رئيس جمعية مستقبل الجهاز الهضمى والكبد والمناظير، بالتعاون الناجح بين الجمعية وأقسام الجهاز الهضمى والكبد بمستشفيات القوات المسلحة والجامعات في الإعداد والتجهيز للمؤتمر الذي يمثل إضافة قوية للتواصل ومناقشة ما وصل إليه العلم الحديث في علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعرض لأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المستخدمة في هذا المجال.

ويشهد المؤتمر مناظرة عدد من الحالات ونقلها عبر “الفديو كونفرانس” ، وكذا عقد دورة تدريبية لعدد من شباب الأطباء تتناول الأساليب الحديثة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى حسب أحدث ما وصلت إليه الأبحاث والطرق العالمية فى هذا المجال .

حضر وقائع الجلسة الافتتاحية، مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، وعدد من أطباء واستشاري الجهاز الهضمى والكبد بالقوات المسلحة، ووزارة الصحة والجامعات المصرية ونخبة من الخبراء العالميين وطلبة كلية طب القوات المسلحة .

