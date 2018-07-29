مؤتمر الشباب: 53 ألف شائعة تعرضت لها مصر في 4 شهور

المال - خاصاستعرضت جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب السادس، فيلماً تسجيليًا يتناول مدى أثر الشائعات والأخبار المغلوطة على المجتمع. وقال التقرير إن مصر تعرضت إلى 53 ألف شائعة خلال 4 شهور.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد قال مؤخرًا، إن مصر تعرضت إلى 21 ألف شائعة خلال 3 شهور.كانت مد

المال – خاص

استعرضت جلسة “اسأل الرئيس” بمؤتمر الشباب السادس، فيلماً تسجيليًا يتناول مدى أثر الشائعات والأخبار المغلوطة على المجتمع.



وقال التقرير إن مصر تعرضت إلى 53 ألف شائعة خلال 4 شهور.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد قال مؤخرًا، إن مصر تعرضت إلى 21 ألف شائعة خلال 3 شهور.

كانت مديرة الجلسة، قد قالت في مستهل الجلسة، إنه تم تلقي 787 ألف سؤال لاستعراضها، ما يعكس مدى إقبال الشباب على المشاركة في هذا الحوار المفتوح مع الرئيس، مشيرة إلى أن النسبة الأـكبر من الأسئلة كانت من القاهرة، تليها الإسكندرية ثم الجيزة والشرقية.