مؤتمر الزمالك.. إسناد ملف الكرة لتيجانا وهجوم شرس على سليمان والعتال

- دقيقة حداد على روح رفعت.. وإطلاق اسمه على أكبر صالة بالمبنى الجديد - صرف مكافأة شهر للعاملين بالنادي.. ومقلد مديرًا تنفيذيًّا دون مقابل علي المصري بدأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المؤتمر الصحفي بمقر النادي، بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على روح أحمد رفعت نجم ومدرب الزمالك الراحل، و

– دقيقة حداد على روح رفعت.. وإطلاق اسمه على أكبر صالة بالمبنى الجديد

– صرف مكافأة شهر للعاملين بالنادي.. ومقلد مديرًا تنفيذيًّا دون مقابل





علي المصري

بدأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المؤتمر الصحفي بمقر النادي، بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على روح أحمد رفعت نجم ومدرب الزمالك الراحل، وقرر مجلس الزمالك إطلاق اسمه على أكبر صالة بالمبنى الجديد؛ تكريمًا له.

وأكد منصور أننا استدعينا عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة النادي، لكنه لم يحضر أول اجتماع للمجلس، مضيفًا: “لن نعطل المسيرة بسبب هاني العتال المزوّر ونحن غاضبون مما يحدث”.

وواصل مرتضى: “أشكر رحاب أبو رجيلة وأحمد مرتضى على دورهما في المجلس السابق”، منوهًا بأن نادي الزمالك عظيم بأعضائه، موجهًا الشكر لهم على المشاركة في العملية الانتخابية “حتى لو منح بعضهم صوته للمنافسين”.

وأعلن رئيس نادي الزمالك عن تولي إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ملف فريق الكرة بالنادي، وتكليفه بتشكيل لجنة الكرة، وأكد أن المهندس هاني زادة سيكون مسئولًا عن الألعاب الجماعية؛ والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس مسئولًا عن السباحة والألعاب المائية.

وقرر منصور صرف مكافأة شهر لكل العاملين بالنادي بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وأنه طبقًا للائحة النادي تم اختيار اللواء علاء مقلد عضو مجلس اﻹدارة، مديرًا تنفيذيًّا للنادي، وسيعمل دون مقابل.

وأكد ترحيبه بالتعامل مع كل أبناء النادي، موضحًا أنه سيمد يديه للجميع، وأن كل من لم يحالفه التوفيق في الانتخابات سيكون له دور في لجان تخدم النادي.

وكشف رئيس النادى أنه كل يوم شكوى وبلاغ والمجلس متحمل ما هو فوق طاقة البشر، “وبالنسبة لبيان أحمد سليمان لن نسمح بأي قلة أدب وخروج عن النص وتجاوزات، أنا جبت 27 ألف صوت وفي جمعية عمومية محترمة، وأن هناك حسابًا عسيرًا في انتظار أحمد سليمان بعد التجاوزات فى حق النادي”.

واختتم مرتضى منصور مؤتمره موجهًا حديثه لسليمان: “ستحاسب حسابًا عسيرًا، فقد انتهت حصانة الانتخابات التي كنت تتحدث عنها”.