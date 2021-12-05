مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع يواصل فاعلياته لليوم الثاني على التوالي

يواصل مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts 2021 الذى تنظمه شركة “المال جي تي إم”، أعماله لليوم الثاني على التوالي لاستكمال المناقشات حول “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي”؟.

ويبدأ غدا الإثنين المؤتمر بكلمات افتتاحيات لكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

كما سيتم إجراء مقابلتين مع كريم عوض الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

يتضمن اليوم الثاني ثلاث جلسات عن قطاعات الاتصالات والعقارات والصناعة، في حضور عدد واسع من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وستكون الجلسة الأولى بعنوان “الجاذبية الساطعة” لقطاع التكنولوجيا المالية في ظل الضغوط التضخمية، بمشاركة حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وأحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، وشريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إلى جانب أشرف صبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

أما الجلسة الثانية، بعنوان “التضخم صداع مزمن للعقار”، ستكون بمشاركة كل من وليد زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز للتنمية العقارية، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، والمهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية، وهشام موسي، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، ومحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وتنتهي فاعليات المؤتمر بجلسة عن “الاستثمار أثناء الركود”، وتبحث الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصناعية في ظل التغييرات التي يشهدها العالم، ويتحدث فيها سامح جبرة، الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، ومحمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، وسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة.

وافتتح المؤتمر أمس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية وإبراهيم سرحان رئيس مجموعة إي فايناس للاستثمارات المالية والرقمية.

وتلى الكلمات الافتتاحية للمؤتمر ثلاث جلسات غطت قطاعات سوق المال والتأمين والبنوك بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الخاصة.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد، واستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة، وذلك فى ضوء المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد، وعلي رأسها أزمة التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن وخططهم للتغلب على حالة التباطؤ التي لازمت هذا التضخم.