مؤتمر الحزب الصيني يشير إلى تغيير في فريق السياسة الاقتصادية

أشار مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني إلى تغيير محتمل في فريق السياسة الاقتصادية بالبلاد في حين يتزايد القلق بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

جرى استبعاد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ البالغ من العمر 67 عاماً والقيصر الاقتصادي ليو هي البالغ من العمر 70 عاماً ومحافظ البنك المركزي يي غانغ البالغ من العمر من 64 عاماً ووزير المالية ليو كون 65 عاماً ورئيس هيئة تنظيم البنوك والتأمين قوه شو تشينغ البالغ من العمر 66 عاماً، من قائمة الأعضاء الكاملة أو الاحتياطية في اللجنة المركزية للحزب –تضم كبار المسؤولين والنخب السياسية في البلاد- بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم السبت في ختام مؤتمر الحزب.

تغيير في فريق السياسة الاقتصادية

في حين أن الأمر يشير إلى أنهم قد يتقاعدون، وبرغم استبعادهم من قوائم الحزب فهذا لا يعني تلقائيا أن المسؤولين سيتركون مناصبهم الحكومية، ولكن يعطي إشارة لذلك.

قد تصبح هذه المواقف أكثر وضوحاً فقط في مارس 2023، عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية.

تأتي التغييرات المحتملة على الفريق المعني بتطبيق السياسات وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن توقعات النمو بالصين في ظل عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد وأسوأ تراجع في سوق الإسكان، وكلها عوامل تثقل كاهل الاقتصاد.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% هذا العام، وهو ما سيكون أضعف وتيرة في أكثر من أربعة عقود باستثناء الركود خلال كوفيد