مؤتمر الاستثمار والسلام يقراستراتيجية ترويج للمشروعات كثيفة رأس المال

المال- خاصاختتم مؤتمر الاستثمار والسلام أعمال جلساته التحضيرية أمس بالدعوة إلى وضع استراتيجية للترويج للمشروعات كثيفة رأس المال. وتكون مهمة هذه الاستراتيجية الكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة وحشد المستثمرين الراغبين في المشاركة بها من أصحاب الأعمال في مصر والدول العربية وتفويض المكتب الاست

المال- خاص

اختتم مؤتمر الاستثمار والسلام أعمال جلساته التحضيرية أمس بالدعوة إلى وضع استراتيجية للترويج للمشروعات كثيفة رأس المال.

وتكون مهمة هذه الاستراتيجية الكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة وحشد المستثمرين الراغبين في المشاركة بها من أصحاب الأعمال في مصر والدول العربية وتفويض المكتب الاستشاري الفني للمؤتمر – تحت التأسيس- لوضع الآليات التنفيذية لها والسياسات التي ستتبعها في ترشيح المشروعات الأولى بالبدء بها في المرحلة القادمة.

كما يقوم المكتب برفع مخطط تنفيذي بالتفاصيل الفنية للاستراتيجية لإقرارها من قبل المؤتمر العام للاستثمار والسلام الذى يعقد أيام ١٠ ، و١١ ، و١٢ من شهر مايو المقبل .

وكشف اللواء أحمد زغلول رئيس المؤتمر وخبير التنمية البشرية والاقتصادية عن إقرار الجلسات التحضيرية لمقترح تأسيس مكتب إستشارى فنى لمتابعة توصيات المؤتمر واتخاذ التدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ، مشيراً إلى عقد اجتماع عاجل من نخبة من المتخصصين ورواد الأعمال الذين شاركوا في الجلسات التحضيرية للاتفاق على اختيار أعضائه ، والإعلان عن خططه للفترة المقبلة على الرأي العام والبدء في الترتيب لانعقاد المؤتمر العام.

وأضاف ” زغلول ” أن بين التوصيات التي خرجت بها الجلسات التحضيرية بحث عدد من الشراكات الاستثمارية المصرية – العربية في مجالات الصناعات الدوائية بمبادرة من رجل الأعمال السعودي حسين آل سالم ، وسيدة الأعمال الدكتورة ليلى عثمان ، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي ، وعدد من المشروعات السياحية التي يشهدها السوق المصري لأول مرة.